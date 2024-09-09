Сотрудницу омского Минтруда арестовали по делу о крупной взятке

«По версии следствия, в 2024 году руководитель департамента получила от директора дома-интерната в виде взятки в общей сумме 200 тысяч рублей за выполнение ряда действий, входящих в ее служебные полномочия, в интересах взяткодателя, а также за общее покровительство деятельности директора дома-интерната по выполнению государственного задания на предоставление социального обслуживания в стационарной форме», — указано в официальном сообщении.