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Сотрудницу омского Минтруда арестовали по делу о крупной взятке

Следственным управлением СК России по Омской области в результате совместной работы следователей и сотрудников УФСБ России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Драгунский дом-интернат», расположенного в Любинском районе, подозреваемой в даче взятки в крупном размере, а также руководителя департамента финансово-экономического обеспечения Министерства труда и социального развития Омской области, подозреваемой в получении взятки группой лиц, в крупном размере.

Об этом в понедельник, 9 сентября 2024 года, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

«По версии следствия, в 2024 году руководитель департамента получила от директора дома-интерната в виде взятки в общей сумме 200 тысяч рублей за выполнение ряда действий, входящих в ее служебные полномочия, в интересах взяткодателя, а также за общее покровительство деятельности директора дома-интерната по выполнению государственного задания на предоставление социального обслуживания в стационарной форме», — указано в официальном сообщении.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Как отметили в пресс-службе Куйбышевского суда по инициативе следствия директору департамента Крапиве Н. Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с содержанием в СИЗО города Омска, вторая подозреваемая, Горланова И. А., будет находиться под домашним арестом с запретом определенных действий.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и иных причастных лиц, добавили в следственном управлении. Расследование продолжается.

СК