Сотрудницу омского Минтруда арестовали по делу о крупной взятке

Об этом в понедельник, 9 сентября 2024 года, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
«По версии следствия, в 2024 году руководитель департамента получила от директора дома-интерната в виде взятки в общей сумме 200 тысяч рублей за выполнение ряда действий, входящих в ее служебные полномочия, в интересах взяткодателя, а также за общее покровительство деятельности директора дома-интерната по выполнению государственного задания на предоставление социального обслуживания в стационарной форме», — указано в официальном сообщении.
В настоящее время подозреваемые задержаны. Как отметили в пресс-службе Куйбышевского суда по инициативе следствия директору департамента Крапиве Н. Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с содержанием в СИЗО города Омска, вторая подозреваемая, Горланова И. А., будет находиться под домашним арестом с запретом определенных действий.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и иных причастных лиц, добавили в следственном управлении. Расследование продолжается.