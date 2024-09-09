В Уфе неизвестный мужчина ворвался в лицей № 6

Согласно предварительным данным, около 12:00 в дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по Уфе поступила информация о том, что в здании лицея № 6 находится подозрительный мужчина. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, задержали его и доставили в полицию. Задержанным оказался 49-летний местный житель. При проверке выяснилось, что у него не было при себе опасных предметов. Мужчина был передан в отдел полиции, где было установлено, что он находится в неадекватном состоянии, вероятно, из-за серьезного заболевания. В итоге он был передан своим родственникам. Обстоятельства происшествия уточняются.