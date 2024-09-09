ВСУ потеряли до 620 военных в зоне ответственности группировки «Запад»

Также ВСУ потеряли танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу Paladin, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152- мм гаубицу Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», три 105-мм орудия L-119 производства Великобритании и три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Кроме того, уничтожено шесть полевых складов боеприпасов.