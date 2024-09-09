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ВСУ потеряли до 620 военных в зоне ответственности группировки «Запад»

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили до 620 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Нововодяное Луганской Народной Республики, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили две контратаки подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 620 военнослужащих», — сказали в ведомстве.

Также ВСУ потеряли танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу Paladin, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152- мм гаубицу Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», три 105-мм орудия L-119 производства Великобритании и три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Кроме того, уничтожено шесть полевых складов боеприпасов.