ВСУ потеряли до 620 военных в зоне ответственности группировки «Запад»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Нововодяное Луганской Народной Республики, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили две контратаки подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 620 военнослужащих», — сказали в ведомстве.
Также ВСУ потеряли танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу Paladin, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152- мм гаубицу Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», три 105-мм орудия L-119 производства Великобритании и три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Кроме того, уничтожено шесть полевых складов боеприпасов.