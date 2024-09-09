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Силы ПВО РФ за сутки сбили 45 украинских беспилотников

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 45 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31 166 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17 969 танков и других боевых бронированных машин, 1 447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14 358 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 825 единиц специальной военной автомобильной техники.