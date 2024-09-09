Трамвай задымился на Комсомольской площади в Нижнем Новгороде утром 9 сентября. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, во время движения в кабине водителя произошло короткое замыкание. Трамвай был остановлен, его начали тушить. Информация о происшествии была передана в экстренную службу.