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Трамвай задымился на Комсомольской площади в Нижнем Новгороде

В результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Мой Нижний Новгород — Telegram

Трамвай задымился на Комсомольской площади в Нижнем Новгороде утром 9 сентября. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, во время движения в кабине водителя произошло короткое замыкание. Трамвай был остановлен, его начали тушить. Информация о происшествии была передана в экстренную службу.

— Задымление ликвидировано до прибытия наших подразделений. Наши подразделения на месте все проверили, пострадавших нет, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Канавинском районе областного центра сгорело четыре автомобиля.

МЧС