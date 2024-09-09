Группировка «Центр» отразила восемь контратак ВСУ

«Отразили восемь контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ, 2-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 560 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 “Акация”, 152-мм гаубица “Мста-Б”, 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30», — уточнили в Минобороны.