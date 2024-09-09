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Группировка «Центр» отразила восемь контратак ВСУ

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным оборонного ведомства, силы группировки в течение суток нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба Донецкой народной республики.

«Отразили восемь контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ, 2-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 560 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 “Акация”, 152-мм гаубица “Мста-Б”, 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30», — уточнили в Минобороны.