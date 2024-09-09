Самыми аварийными днями в Братске и районе за неделю стали четверг и воскресенье

В Братске и его окрестностях со 2 по 8 сентября 2024 года произошло 25 аварий, во всех из них был причинен материальный ущерб. Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции Братска.
— Всего специалисты зафиксировали 13 наездов на стоящее транспортное средство, 10 столкновений машин и два наезда на препятствие, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Так самыми аварийными днями стали четверг и воскресенье, в эти дни произошло шесть ДТП. Госавтоинспекторы просят быть водителей более внимательными и не спешить на дороге, так как это может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за минувшую неделю в Приангарье в авариях пострадали 13 детей и 33 взрослых, погибло пять человек. Всего за это время зафиксировали 41 аварию. Водители находились за рулем без прав, нарушали скоростной режим, покидали место аварии и отказывались сдавать тест на определение уровня алкоголя в крови.