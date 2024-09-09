Самыми аварийными днями в Братске и районе за неделю стали четверг и воскресенье

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за минувшую неделю в Приангарье в авариях пострадали 13 детей и 33 взрослых, погибло пять человек. Всего за это время зафиксировали 41 аварию. Водители находились за рулем без прав, нарушали скоростной режим, покидали место аварии и отказывались сдавать тест на определение уровня алкоголя в крови.