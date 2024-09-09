Перевел деньги охранникам и умер: Новые подробности в деле о гибели футболиста в Сочи

Почти год назад футболиста Алексея Лесина нашли мертвым на пляже в Сочи. Парень приехал на курорт для участия во всероссийских соревнованиях из Чебоксар, но домой не вернулся. Родные уверены, что смерть Алексея — это не несчастный случай, уж много загадочных обстоятельств, на которые до сих пор нет ответа.
«Родные спортсмена критически оценивают промежуточные результаты следствия по уголовному делу о гибели мужчины, которое СУ СК России по Краснодарскому краю расследуется по статье “Причинение смерти по неосторожности”. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад о ходе расследования дела», — сообщили в информационном центре ведомства.
Трагедия случилась в ноябре 2023 года. Футболист отдыхал с друзьями в баре, а после компания рассталась. Тело Алексея было найдено утром 6 ноября на пляже «Чайка» в Адлере. Мужчина находился в воде, он был полностью одет. Но при нем не было рюкзака с документами и банковским картами. Эти личные вещи через несколько дней были найдены в Абхазии. Также пропал телефон, не давали и выписки о звонках и о переводах с карты. Детали о переводах озвучили родным недавно в рамках расследования.
«Около 4 утра с карты сына были списаны деньги. Перевод был на счета охранников бара, в котором он отдыхал, сначала тысяча, потом три тысячи рублей. Сами охранники сначала об этом на допросе не говорили. Потом, когда сделали выписку, признались. Сказали, что это якобы чаевые. Но какие чаевые охранникам?», — задается вопросом отец Алексея Лесина Сергей в разговоре с «КП»-Кубань.
Среди загадочных обстоятельств родственники приводят то, что Алексей после вызова такси направился в другую сторону. Они предполагают, что возможно его мог кто-то позвать туда.
«После акта невероятной щедрости Алексей вызвал такси, но не сел в машину, а пошел в другую сторону. Телефон при этом пропал. От бара он уже выдвинулся без него. И общался там он не только с охранниками. Это видно по камерам, но одного куска записи уже нет, куда-то пропал. Я видел на записях, что перед уходом он стоял на площадке, разговаривал по мобильнику. И футболка у него была чистая белая. Он забрал вещи и вышел уже в кофте. Именно на футболке и на кофте было обнаружено пятно. А в теле нашли прокол», — поделился Сергей.
По словам родственников, дело прекращали, но спустя время снова открыли. Сейчас расследование продолжается.