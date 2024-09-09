Перевел деньги охранникам и умер: Новые подробности в деле о гибели футболиста в Сочи

«После акта невероятной щедрости Алексей вызвал такси, но не сел в машину, а пошел в другую сторону. Телефон при этом пропал. От бара он уже выдвинулся без него. И общался там он не только с охранниками. Это видно по камерам, но одного куска записи уже нет, куда-то пропал. Я видел на записях, что перед уходом он стоял на площадке, разговаривал по мобильнику. И футболка у него была чистая белая. Он забрал вещи и вышел уже в кофте. Именно на футболке и на кофте было обнаружено пятно. А в теле нашли прокол», — поделился Сергей.