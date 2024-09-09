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В Красноярске студент СибГУ выпал из окна учебного корпуса и погиб

Студент красноярского вуза погиб, выпав из окна общежития.

9 сентября в Красноярске из окна учебного корпуса СибГУ имени М. Ф. Решетнева выпал 20-летний студент. Он погиб на месте.

Информацию о трагедии подтвердили в пресс-службе университета. В краевом МВД уточнили, что тело парня обнаружили возле здания на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 31.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, утром 3 сентября в красноярской гимназии № 3, которая находится на улице Новая Заря, учащийся 5 класса открыл окно школьного кабинета и выпал со второго этажа. Сейчас 11-летний мальчик находится в медицинском учреждении с травмами различной степени тяжести.

несчастный случай