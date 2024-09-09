В Красноярске студент СибГУ выпал из окна учебного корпуса и погиб

Напомним, утром 3 сентября в красноярской гимназии № 3, которая находится на улице Новая Заря, учащийся 5 класса открыл окно школьного кабинета и выпал со второго этажа. Сейчас 11-летний мальчик находится в медицинском учреждении с травмами различной степени тяжести.