В Красноярске студент СибГУ выпал из окна учебного корпуса и погиб

9 сентября в Красноярске из окна учебного корпуса СибГУ имени М. Ф. Решетнева выпал 20-летний студент. Он погиб на месте.
Информацию о трагедии подтвердили в пресс-службе университета. В краевом МВД уточнили, что тело парня обнаружили возле здания на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 31.
Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства случившегося.
Напомним, утром 3 сентября в красноярской гимназии № 3, которая находится на улице Новая Заря, учащийся 5 класса открыл окно школьного кабинета и выпал со второго этажа. Сейчас 11-летний мальчик находится в медицинском учреждении с травмами различной степени тяжести.