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В Дальнегорске рядом со школой загорелся склад стройматериалов

В результате пожара никто не пострадал.

В Дальнегорске рядом со школой № 21 загорелся открытый склад со стройматериалами, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Министерства ГО и ЧС Приморского края.

«9 сентября в 18.23 поступило сообщение о возгорании в Дальнегорском городском округе», — отметили в ведомстве.

По прибытию на место происшествия было обнаружено, что горят стройматериалы на открытой площадке рядом со школой № 21.

В 18.40 ликвидация на площади 5 м.кв. Пострадавших и погибших нет, школа не пострадала.

К тушению привлекались пять работников ГКУ по пожарной безопасности, ГОЧС края и две единицы техники.

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