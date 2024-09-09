В Дальнегорске рядом со школой загорелся склад стройматериалов

В Дальнегорске рядом со школой № 21 загорелся открытый склад со стройматериалами, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Министерства ГО и ЧС Приморского края.
«9 сентября в 18.23 поступило сообщение о возгорании в Дальнегорском городском округе», — отметили в ведомстве.
По прибытию на место происшествия было обнаружено, что горят стройматериалы на открытой площадке рядом со школой № 21.
В 18.40 ликвидация на площади 5 м.кв. Пострадавших и погибших нет, школа не пострадала.
К тушению привлекались пять работников ГКУ по пожарной безопасности, ГОЧС края и две единицы техники.