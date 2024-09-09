На ж/д перегоне Горная — Шахтная в Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
— Предварительно, причиной стало нарушение правил безопасного поведения на железной дороге. Сейчас выясняются детали, — прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.
Жителям Дона напоминают: железная дорога — территория повышенной опасности.
Около путей нужно быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Сразу остановить состав просто невозможно.
Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.