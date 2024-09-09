Жительницу Ростовской области задержали за передачу данных о ВС РФ

В Ростовской области задержали подозреваемую в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Возбуждено дело. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.
По данным силовиков, в марте 2024 году жительница Дона передала противнику данные, которые «могли быть использованы против Вооруженных сил России и привести к ущербу одному из критически важных объектов военной инфраструктуры».
— Женщина действовала по заданию ГУР Минобороны Украины. В обмен на информацию ей пообещали беспрепятственный въезд в страну и украинское гражданство, — рассказали в УФСБ.
Сейчас подозреваемая задержала, у нее изъяли средства связи, которые она использовала для контактов с украинской стороной.
Добавим, наказание в рамках статьи «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ) предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Также возможен пожизненный срок.