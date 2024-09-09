В Подмосковье разбился самолет Ан-2

«Поступило сообщение о падении самолета Ан-2 в Рузском районе Подмосковья», — заявил собеседник агентства.
По предварительной информации, оба члена экипажа погибли. Обстоятельства происшествия уточняются.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Самолет Ан-2 потерпел крушение в Рузском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«Поступило сообщение о падении самолета Ан-2 в Рузском районе Подмосковья», — заявил собеседник агентства.
По предварительной информации, оба члена экипажа погибли. Обстоятельства происшествия уточняются.