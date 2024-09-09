В Ростовской области разговор по душам двух подруг закончился убийством из ревности

У Елены и Тамары, как рассказывают односельчане, жизнь сложилась не так, как многим мечтается. Одной — 46 лет, другой — 48-мь. Но обе были до сих пор не замужем, детьми не обзавелись, да и на работу не стремились. Возможно, на почве одиночества женщины и сдружились.