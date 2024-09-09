В Ростовской области разговор по душам двух подруг закончился убийством из ревности

Многие привыкли считать что скандалы и страсти, когда человек готов на преступление, бывают, в основном, в сериалах. Но, как показывает практика, такое нередко случается и за дверьми обычных квартир. Так, жительница Ростовской области из-за жгучего чувства ревности пошла на убийство.
ПРИШЛИ В ГОСТИ И ГОВОРИЛИ О ЖИЗНИ.
У Елены и Тамары, как рассказывают односельчане, жизнь сложилась не так, как многим мечтается. Одной — 46 лет, другой — 48-мь. Но обе были до сих пор не замужем, детьми не обзавелись, да и на работу не стремились. Возможно, на почве одиночества женщины и сдружились.
По информации собственного источника «КП — Ростов-на-Дону», в апреле этого года подружки встретились поговорить по душам, накрыли стол. А потом им захотелось сменить локацию.
Уже в подпитии они пришли в гости к знакомому Федору. Тот незваных гостей к себе пустил, но заседать с ними не собирался — нужно было управляться с живностью на хоздворе, пока не стемнело, а то был уже четвертый час дня.
Периодически хозяин заглядывал в дом — посмотреть, как там гостьи. Те все болтали и выпивали. И Федор шел управляться со скотиной дальше.
ПРИРЕВНОВАЛА К УХАЖЕРУ.
Дамы же, обсуждая личную жизнь, повздорили. Елена упомянула в беседе нового ухажера. Но позже вспылила, решив что Тамара за спиной закрутила роман с ее мужчиной. Все это вылилось в грандиозный скандал.
Когда претензии ревнивой подруги порядком утомили Тамару, та собиралась задремать. Но оппонентка вдруг схватила со стола нож и вонзила его лежащей на диване в грудь. А потом вернулась за стол и еще какое-то время обдумывала случившееся.
Тут и Федор заглянул в комнату, но увидев, что одна из подружек уже спит, прогнал вторую домой. А сам пошел работать дальше.
БУДИЛ, НО ТА НИКАК НЕ ПРОСЫПАЛАСЬ.
Уже за порогом Елена осознала, что натворила и пыталась попасть обратно в дом. Стучалась в ворота, но Федор снова отправил назойливую приятельницу восвояси. Хозяин не стал будить Тамару, но собирался выпроводить и ее, как только та проснется.
Уже на утро раз заглянул — спит, второй раз окликнул — не проснулась. На третий — подошел потрепать ее за руку: мол, пора бы и честь знать — загостилась. И только вблизи заметил на груди женщины темное пятно.
Федор понял, что гостья мертва, и вызвал полицию. Позже медики определят, что нож пробил Тамаре легкое и сердце. Правоохранителям же не составило труда найти подозреваемую. Елена во всем призналась.
— В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — рассказали в прокуратуре Орловского района. — Пролетарский районный суд признал ее виновной в совершении преступления и назначил наказание — заключение в колонии на семь с половиной лет.