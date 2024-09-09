В Новосибирске суд оставил под стражей экзорциста и убийцу 10-летней девочки

Отмечается, что защита находящегося под стражей Олега Голдина просила суд изменить меру пресечения подзащитному, переведя его под домашний арест.
Выслушав доводы защиты, суд оставил ходатайство без удовлетворения.
Напомним, что супругов Голдиных обвиняют в истязании и убийстве десятилетней дочери своей подруги, за которой присматривали, пока мать ребенка в тот момент была в командировке. По информации следствия, супруги Анна и Олег издевались над девочкой, избивали ее и морили голодом. Спустя несколько дней ребенок оказался в медучреждении, где вскоре скончался. Предполагается, что Голдины могли состоять в секте, а своими действиями они якобы хотели «изгнать из ребенка дьявола».