В Новосибирске суд оставил под стражей экзорциста и убийцу 10-летней девочки

Напомним, что супругов Голдиных обвиняют в истязании и убийстве десятилетней дочери своей подруги, за которой присматривали, пока мать ребенка в тот момент была в командировке. По информации следствия, супруги Анна и Олег издевались над девочкой, избивали ее и морили голодом. Спустя несколько дней ребенок оказался в медучреждении, где вскоре скончался. Предполагается, что Голдины могли состоять в секте, а своими действиями они якобы хотели «изгнать из ребенка дьявола».