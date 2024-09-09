Туриста из Краснодара унесло в море на самодельном плоту

Краснодарец построил судно своими руками и отправился по морю. Но мужчине пришлось обратился к спасателям, так как плот терпел бедствие в акватории Черного моря. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ГКУ «Кубань-СПАС».