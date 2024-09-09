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Туриста из Краснодара унесло в море на самодельном плоту

Мужчине потребовалась помощь спасателей.

Источник: Кубань-СПАС — Telegram

Краснодарец построил судно своими руками и отправился по морю. Но мужчине пришлось обратился к спасателям, так как плот терпел бедствие в акватории Черного моря. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ГКУ «Кубань-СПАС».

Турист проложил маршрут от Джубги до Шепси. Он построил судно, установив мачту и парус, отправившись в плавание. Недалеко от Джубги сильный ветер стал уносить плот в море, из-за чего потребовалась помощь спасателей.

— Обнаружить пострадавшего удалось в пяти км от берега. Благодаря быстрому реагированию мужчину удалось спасти до наступления темноты, хотя возвращение на берег проходило в условиях ограниченной видимости, — рассказали спасатели.

Мореплаватель оставил плот в море. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась.

Как раннее сообщало информагентство, мужчина упал со скалы с большой высоты в Архипо-Осиповке. Он получил множественные травмы. За помощью к спасателям обратились очевидцы, позвонив в «112».

Турист рухнул со скалы на Кубани и получил множественные травмы.

Мужчине помогли спасатели.