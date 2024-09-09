Житель Омска получил 19 лет колонии за убийство беременной жены

Преступление произошло в октябре 2023 года в частном доме на улице Средняя в Омске. 35-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, разбой и нанесение легкого вреда здоровью, избил свою 18-летнюю жену, посчитав, что она испортила портативную колонку. Убитая была беременна. Преступление мужчина совершил с особой жестокостью — прыгал на животе, крича, что женщина не достойна быть матерью его детей, на ее теле нашли 138 различных травм. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью».