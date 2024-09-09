В Ростовской области задержали женщину, подозреваемую в госизмене

«Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Было установлено, что в марте 2024 года жительница Ростовской области по заданию главного управления разведки Минобороны Украины передала стороне противника «данные, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации, повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры».
В обмен украинская сторона обещала фигурантке беспрепятственный въезд на территорию Украины и предоставление украинского гражданства.
Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена».