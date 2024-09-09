В Ростовской области задержали женщину, подозреваемую в госизмене

Было установлено, что в марте 2024 года жительница Ростовской области по заданию главного управления разведки Минобороны Украины передала стороне противника «данные, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации, повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры».