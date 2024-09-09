В Минусинске хоронят погибшего на СВО 30-летнего контрактника Медведева

«Михаил Медведев увлекался ремонтом автомобилей, волейболом, любил природу и животных, был добрым и отзывчивым человеком. Очень любил жизнь, любил свою семью, родителей, жену, детей. Администрация города выражает искренние соболезнования близким Михаила, его друзьям и сослуживцам. Всем, кто был знаком, любил и поддерживал этого честного, порядочного мужчину, настоящего защитника Родины. Память о нем навсегда останется в наших сердцах…», — говорится в некрологе.