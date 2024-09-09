В Минусинске хоронят погибшего на СВО 30-летнего контрактника Медведева

В Минусинске прощаются с погибшим на СВО 30-летним Михаилом Медведевым. Об этом сообщили в городской администрации.
Михаил Медведев родился и вырос в Минусинске, окончил 9 классов в школе № 2, после чего местный сельскохозяйственный колледж по специальности «механика».
В зону СВО решил отправиться, подписав контракт с Министерством обороны. Служил в Южном военном округе оператором огневой поддержки. Участвовал в боях в ДНР, погиб при исполнении боевых задач 25 мая 2024 года.
Хоронят бойца спустя несколько месяцев после гибели. Прощание состоится 10 сентября в траурном зале «Реквием».
«Михаил Медведев увлекался ремонтом автомобилей, волейболом, любил природу и животных, был добрым и отзывчивым человеком. Очень любил жизнь, любил свою семью, родителей, жену, детей. Администрация города выражает искренние соболезнования близким Михаила, его друзьям и сослуживцам. Всем, кто был знаком, любил и поддерживал этого честного, порядочного мужчину, настоящего защитника Родины. Память о нем навсегда останется в наших сердцах…», — говорится в некрологе.