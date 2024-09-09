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Пожаром на набережной в Феодосии заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту пожара на набережной в Феодосии.

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту пожара, который произошел на набережной в Феодосии в понедельник, 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В одном из кафе, расположенных на феодосийской набережной, начался пожар. На место прибыли сотрудники МЧС. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Причины пожара в настоящее время выясняются.

«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований пожарной безопасности при организации деятельности по предоставлению услуг населению», — говорится в сообщении.

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