Пожаром на набережной в Феодосии заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту пожара, который произошел на набережной в Феодосии в понедельник, 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В одном из кафе, расположенных на феодосийской набережной, начался пожар. На место прибыли сотрудники МЧС. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Причины пожара в настоящее время выясняются.
«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований пожарной безопасности при организации деятельности по предоставлению услуг населению», — говорится в сообщении.