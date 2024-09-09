В сгоревшем доме в Башкирии обнаружили тело мужчины

Огонь охватил всю площадь — бревенчатую постройку с мансардой. Удалось локализовать пожар. В ходе тушения внутри дома найдено тело 56-летнего мужчины, хозяина жилища.
На месте работают 10 пожарных и 3 единицы техники.
В деревне Карамалы Иглинского района Башкирии случился смертельный пожар. Сотрудники МЧС тушат жилой дом.
Огонь охватил всю площадь — бревенчатую постройку с мансардой. Удалось локализовать пожар. В ходе тушения внутри дома найдено тело 56-летнего мужчины, хозяина жилища.
На месте работают 10 пожарных и 3 единицы техники.