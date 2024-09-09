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В сгоревшем доме в Башкирии обнаружили тело мужчины

В деревне Карамалы Иглинского района Башкирии случился смертельный пожар. Сотрудники МЧС тушат жилой дом.

Источник: МЧС Башкирии

Огонь охватил всю площадь — бревенчатую постройку с мансардой. Удалось локализовать пожар. В ходе тушения внутри дома найдено тело 56-летнего мужчины, хозяина жилища.

На месте работают 10 пожарных и 3 единицы техники.

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