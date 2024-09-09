Сырский пообещал раскрыть итоги расследования крушения F-16 в ближайшее время

Главком ВСУ Сырский сообщил, что разбившийся на Украине истребитель F-16 перед крушением «гонялся» за одной из российских ракет. При этом он не подтвердил и не опроверг версию о том, что самолет сбили из украинского ЗРК Patriot, пообещав «в ближайшее время» раскрыть результаты расследования. Украина потеряла свой первый F-16 в конце августа, в Раде назвали причиной крушения дружественный огонь. При этом WSJ предположила, что рядом с самолетом взорвалась ракета.