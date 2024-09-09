ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области

«В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ был обнаружен командный пункт одного из подразделений ВСУ в районе н. п. Грушевка Харьковской области. После тщательного анализа цели было принято решение о нанесении по ней авиационного удара с применением авиационной бомбы ФАБ (фугасная авиабомба — прим. ТАСС) с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ», — отметили в ведомстве.