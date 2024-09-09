Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. ВС РФ ударом авиабомбы ФАБ уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Грушевке Харьковской области, потери составили до 80 националистов и 8 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ был обнаружен командный пункт одного из подразделений ВСУ в районе н. п. Грушевка Харьковской области. После тщательного анализа цели было принято решение о нанесении по ней авиационного удара с применением авиационной бомбы ФАБ (фугасная авиабомба — прим. ТАСС) с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ», — отметили в ведомстве.

По данным МО РФ, итогом точного попадания ФАБ по командному пункту стало уничтожение до 80 украинских националистов и 8 единиц техники. «Результативность авиаудара и большое число уничтоженных боевиков подтверждается кадрами объективного контроля, фиксирующими оперативное прибытие к месту поражения автомобилей эвакуации ВСУ», — добавили в российском военном ведомстве и опубликовали видео.