ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области

«В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ был обнаружен командный пункт одного из подразделений ВСУ в районе н. п. Грушевка Харьковской области. После тщательного анализа цели было принято решение о нанесении по ней авиационного удара с применением авиационной бомбы ФАБ (фугасная авиабомба — прим. ТАСС) с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ», — отметили в ведомстве.
По данным МО РФ, итогом точного попадания ФАБ по командному пункту стало уничтожение до 80 украинских националистов и 8 единиц техники. «Результативность авиаудара и большое число уничтоженных боевиков подтверждается кадрами объективного контроля, фиксирующими оперативное прибытие к месту поражения автомобилей эвакуации ВСУ», — добавили в российском военном ведомстве и опубликовали видео.