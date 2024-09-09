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Сотрудницу министерства строительства Новосибирской области подозревают в получении взятки

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы министерства строительства НСО. Ее подозревают в получении взятки.

По информации следствия, с 2022 по 2024 год сотрудница минстроя получила от главы строительной компании в качестве взятки имущество, а также услуги имущественного характера. Деньги предназначались за ускоренное рассмотрение конкурсной документации данной организации, а также за лоббирование интересов компании в ходе принятия решений ГКУ НСО «Управление капитального строительства» в сфере строительства.

Отмечается, что преступление смогли выявить сотрудники ФСБ РФ по региону.

В ближайшее время сотруднице предъявят обвинение.