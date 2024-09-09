В Пермском крае автобус с детьми из спортшколы попал в аварию: что известно

«Вечером 8 сентября водитель автобуса выполнял перевозку 12 несовершеннолетних воспитанников спортивной школы Чайковского, а также тренера и двух сопровождающих, по маршруту: Березники — Чайковский. Двигаясь по гравийной автодороге по направлению со стороны села Елово в Чайковский на 8,5 км, водитель не справился с управлением автобуса и допустил наезд на двигающийся в попутном направлении автогрейдер», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.