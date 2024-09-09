В Пермском крае автобус с детьми из спортшколы попал в аварию: что известно

«Вечером 8 сентября водитель автобуса выполнял перевозку 12 несовершеннолетних воспитанников спортивной школы Чайковского, а также тренера и двух сопровождающих, по маршруту: Березники — Чайковский. Двигаясь по гравийной автодороге по направлению со стороны села Елово в Чайковский на 8,5 км, водитель не справился с управлением автобуса и допустил наезд на двигающийся в попутном направлении автогрейдер», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
В автоаварии пострадали восемь человек, пятеро из них дети. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.
Руководитель следкома по региону Денис Головкин поручил следователям Осинского межрайонного следственного отдела ведомства возбудить уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Кроме СК, происшествием заинтересовалась и прокуратура Еловского района. Ведомство уже организовало проверку причин ДТП. На место происшествия выезжал прокурор района Дмитрий Копьев.
Ведомство даст оценку действиям (бездействию) ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения и соблюдению порядка пассажирских перевозок. Ход расследования контролирует районная прокуратура.