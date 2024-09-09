В Перми возбудили дело после стрельбы в ночном клубе

По данным ведомства, трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения с незаряженным пневматическим пистолетом попытались пройти в заведение. Их не пустила охрана. После чего между сотрудниками заведения и гостями началась потасовка, во время которой охранник для предотвращения противоправных действий граждан выстрелил из газового пистолета.