Роспотребнадзор выявил загрязнения воздуха после пожара на Уралмаше

«Специалисты проводят исследования по показателям, характерным для данного вида возгорания: диоксид азота, оксид углерода, углерод (сажа), диоксид серы, сероводород, формальдегид, фенол, гидрохлорид, гидрофторид, аммиак, акролеин, взвешенные частицы 2,5, взвешенные частицы 10, взвешенные вещества», — говорится в сообщении.
Было обнаружено, что показатель концентрации углерода (сажи) в воздухе превышен в 3,5 раза. Все остальные показатели находятся в пределах нормы.
Санитарные врачи рекомендуют жителям в районе пожара не выходить на улицу, не открывать окна, сделать в доме влажную уборку, пить больше воды и промывать ей глаза и нос. Стоит воздержаться от курения, а при необходимости выйти на улицу использовать маску или респиратор.
Напомним, сообщение о возгорании на ул. Коммунистическая поступило в МЧС в 7:01, там загорелись покрышки. Площадь возгорания составила 1,2 тыс кв. м, открытое горение удалось ликвидировать к 11 часам утра, около 16:40 пожар был ликвидирован. К тушению привлекли вертолет Ми-8, причину возгорания предстоит установить.