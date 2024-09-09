Роспотребнадзор выявил загрязнения воздуха после пожара на Уралмаше

Санитарные врачи рекомендуют жителям в районе пожара не выходить на улицу, не открывать окна, сделать в доме влажную уборку, пить больше воды и промывать ей глаза и нос. Стоит воздержаться от курения, а при необходимости выйти на улицу использовать маску или респиратор.