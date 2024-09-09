Директор пермского оборонного завода во второй раз отправился в колонию

Как сообщает ГУФСИН по Пермскому краю, вместе с коллегами он оценил организацию участка производства ковшей для заливки металла, которое налажено на территории ИК. Производство было организовано в интересах «Протона-ПМ» в августе этого года, его запуск позволит увеличить количество рабочих мест для осужденных.