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Директор пермского оборонного завода во второй раз отправился в колонию

Руководитель АО «Протон-ПМ» Иван Краснов снова посетил исправительную колонию № 40 в Кунгуре.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ГУФСИН по Пермскому краю, вместе с коллегами он оценил организацию участка производства ковшей для заливки металла, которое налажено на территории ИК. Производство было организовано в интересах «Протона-ПМ» в августе этого года, его запуск позволит увеличить количество рабочих мест для осужденных.

Ранее господин Краснов посещал ИК-40 в мае этого года.

Исправительная колония № 40 строгого режима расположена в Кунгуре. В учреждении отбывают наказание более 1 тыс. осужденных.

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО “Энергомаш”» ГК «Роскосмос». Производственная площадка предприятия находится в Перми. Сегодня «Протон-ПМ» является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — производство ракетных двигателей.