Директор пермского оборонного завода во второй раз отправился в колонию

Как сообщает ГУФСИН по Пермскому краю, вместе с коллегами он оценил организацию участка производства ковшей для заливки металла, которое налажено на территории ИК. Производство было организовано в интересах «Протона-ПМ» в августе этого года, его запуск позволит увеличить количество рабочих мест для осужденных.
Ранее господин Краснов посещал ИК-40 в мае этого года.
Исправительная колония № 40 строгого режима расположена в Кунгуре. В учреждении отбывают наказание более 1 тыс. осужденных.
АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО “Энергомаш”» ГК «Роскосмос». Производственная площадка предприятия находится в Перми. Сегодня «Протон-ПМ» является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — производство ракетных двигателей.