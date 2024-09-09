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37-летнего жителя Ростова поймали при попытке распространения наркотиков

В Ростове-на-Дону мужчину заподозрили в распространении наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на распространении запрещенных веществ поймали 37-летнего жителя донской столицы. Мужчина уже признался во всем и показал места «закладок», сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

По данным ведомства, ростовчанина задержали, когда он отошел от одного из тайников.

— В дальнейшем он сам показал другие подобные места. Была изъята доза в 0,5 граммов. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела, — рассказали в транспортной полиции.

Известно, что подозреваемый уже был судим, теперь ему грозит наказание за подготовку к наркосбыту (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ). Максимальное наказание — до 8 лет лишения свободы.