37-летнего жителя Ростова поймали при попытке распространения наркотиков

В Ростовской области на распространении запрещенных веществ поймали 37-летнего жителя донской столицы. Мужчина уже признался во всем и показал места «закладок», сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.
По данным ведомства, ростовчанина задержали, когда он отошел от одного из тайников.
— В дальнейшем он сам показал другие подобные места. Была изъята доза в 0,5 граммов. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела, — рассказали в транспортной полиции.
Известно, что подозреваемый уже был судим, теперь ему грозит наказание за подготовку к наркосбыту (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ). Максимальное наказание — до 8 лет лишения свободы.