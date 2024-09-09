Купили специальный телефон: жительница Иркутской области под угрозой уголовной ответственности отдала аферистам 1,3 млн

Для большей убедительности аферисты купили ей телефон с сим-картой, с помощью которой она и переводила деньги. В попытках вычислить того, кто сливал информацию о ее коллегах, женщина сняла личные сбережения и оформила несколько кредитов, после чего все деньги отправила по указанному счету. Так она лишилась 1,3 миллиона рублей.