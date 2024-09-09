Купили специальный телефон: жительница Иркутской области под угрозой уголовной ответственности отдала аферистам 1,3 млн

С заявлением в полицию Шелеховского района обратилась 55-летняя женщина, которая работает в медицинской организации. Она рассказала, что стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы. В мессенджере ей поступило сообщение от руководителя. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
«Начальник» сообщил об утечке личных данных работников учреждения. Попросил дождаться звонка от «представителя министерства просвещения». После на связь вышел представитель «спецслужб». Он сообщил, что якобы от ее имени перевели деньги мужчине, который находится в международном розыске. Жительница Шелехова должна была помощь в поисках «преступника», которого на самом деле не существовало. Ей пригрозили уголовной ответственностью.
Для большей убедительности аферисты купили ей телефон с сим-картой, с помощью которой она и переводила деньги. В попытках вычислить того, кто сливал информацию о ее коллегах, женщина сняла личные сбережения и оформила несколько кредитов, после чего все деньги отправила по указанному счету. Так она лишилась 1,3 миллиона рублей.
— Супруга рассказала прибывшему с работы мужу об участии в якобы операции по поимке злоумышленников. Он отговорил ее от дальнейших переводов и посоветовал обратиться в полицию, — сообщил Евгений Арбатский, начальник ОМВД России по Шелеховскому району.
За прошедшие выходные 16 жителей Иркутской области стали жертвами телефонных преступников. В общей сложности они лишились 5 миллионов 144 тысяч рублей.