Обещали оформить гражданство: По подозрению в госизмене задержали жительницу Ростовской области

В то время, пока одни наши земляки изо всех сил помогают бойцам, участвующим в специальной военной операции, к сожалению, находятся и другие. Так, в понедельник, 9 сентября, стало известно о том, что одну из жительниц Ростовской области заподозрили в государственной измене.