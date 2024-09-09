Обещали оформить гражданство: По подозрению в госизмене задержали жительницу Ростовской области

В то время, пока одни наши земляки изо всех сил помогают бойцам, участвующим в специальной военной операции, к сожалению, находятся и другие. Так, в понедельник, 9 сентября, стало известно о том, что одну из жительниц Ростовской области заподозрили в государственной измене.
ОБЕЩАЛИ ГРАЖДАНСТВО.
— Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений Вооруженных Сил РФ, — уточнили в правоохранительном ведомстве.
По информации службы, жительница Ростовской области действовала по заданию Главного управления разведки минобороны Украины. И в марте этого года через один из мессенджеров по указке передавала стороне противника данные.
— Они могли быть использованы против Вооруженных сил России, в том числе повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов инфраструктуры.
Что же должна была якобы получить женщина взамен? Украинская сторона за передачу важных данных обещала ей беспрепятственный въезд на свою территорию и предоставление ей гражданства незалежной. Вот только воплотить в жизнь незаконные планы до конца не удалось.
— Подозреваемая была задержана. У нее изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинской стороны. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
Добавим, что в случае, если вина задержанной будет доказана в суде, ей может грозить лишение свободы от 12 лет и вплоть до пожизненного срока.
«ИНИЦИАТИВНО ПЕРЕДАВАЛ ИНФОРМАЦИЮ».
В Ростовской области помнят и громкое задержание инженера оборонного завода весной прошлого года. По информации источника «КП — Ростов-на-Дону» мужчина работал инженером-конструктором на одном из оборонных предприятий донской столицы. И, как считают правоохранители, информировал министерство обороны Украины о месторасположении наших военных, а также систем противовоздушной обороны.
Об этом случае рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности, уточнив, что инженер переписывался в мессенджерах с сотрудником главного управления разведки минобороны противника. Помимо данных об армии и ПВО мужчина «инициативно передавал информацию о расположении предприятий оборонно-промышленного комплекса».
Мужчину этапировали в Москву для дальнейших разбирательств.