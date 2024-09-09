Полковник Ходаренок сравнил ракетную программу Украины и нацистской Германии

Другой вопрос, и весьма важный — Германия вложила в разработку и серийное производство крылатых и баллистических ракет типа «Фау-1» и «Фау-2» в свое время просто гигантские средства, а ведь отдача была, по большому счету, так себе. Ничего, кроме британского озлобления, на выходе не получилось. А если бы эти средства были вложены в Германии, к примеру, в ПВО и авиапром? Результат мог бы быть качественно другим. И не пойдет ли Украина по этому же пути?