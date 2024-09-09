В деле об отравлениях на выборах в Петербурге появилась задержанная

Накануне ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг после отравления граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге. По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились около 30 человек после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. При проведения осмотра помещения, где производились готовые обеды, были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, после чего деятельность предприятия была временно приостановлена.