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В деле об отравлениях на выборах в Петербурге появилась задержанная

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Заведующая отделом фирмы по производству готового питания задержана по делу об отравлениях граждан на избирательных участках Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

«В Санкт-Петербурге задержана заведующая производством отдела питания по изготовлению готовой продукции, которой отравились граждане на избирательных участках», — говорится в сообщении.

Накануне ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг после отравления граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге. По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились около 30 человек после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. При проведения осмотра помещения, где производились готовые обеды, были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, после чего деятельность предприятия была временно приостановлена.

В ГСУ СК отметили, что решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения и избрании меры пресечения.

СК