В деле об отравлениях на выборах в Петербурге появилась задержанная

«В Санкт-Петербурге задержана заведующая производством отдела питания по изготовлению готовой продукции, которой отравились граждане на избирательных участках», — говорится в сообщении.
Накануне ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг после отравления граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге. По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились около 30 человек после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. При проведения осмотра помещения, где производились готовые обеды, были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, после чего деятельность предприятия была временно приостановлена.
В ГСУ СК отметили, что решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения и избрании меры пресечения.