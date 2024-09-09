Два частных дома вспыхнули в микрорайоне Каменска-Шахтинского

В микрорайоне Лиховском Каменска-Шахтинского вспыхнули два частных дома. К этой минуте распространение огня уже остановили, ведется тушение, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным экстренной службы, вызов поступил около 15 часов 9 сентября, то есть примерно два часа назад. Горение на площади в 100 кв. метров происходит в районе Вокзальной, 1.
На месте происшествия от МЧС работают 16 человек, используется четыре единицы техники.
Напомним, ранее в Аксайском районе региона потушили ландшафтный пожар, угрожавший поселку Аглос. В этом случае выгорело 1200 кв. метров сухой травы.