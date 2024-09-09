В Румынии утверждают о найденных обломках российского БПЛА в стране

«Группы сотрудников Минобороны в сотрудничестве со специалистами Румынской службы информации (госбезопасности) и МВД исследовали окрестности населенного пункта Периправа в уезде Тулча, где обнаружили фрагменты БПЛА российского происхождения, которые будут изучены согласно законным процедурам, — утверждается в заявлении Минобороны. — В предстоящий период будут проведены поиски в районе населенного пункта Караорман, откуда поступили сигналы о другой возможной зоне падения».