В Румынии утверждают о найденных обломках российского БПЛА в стране

«Группы сотрудников Минобороны в сотрудничестве со специалистами Румынской службы информации (госбезопасности) и МВД исследовали окрестности населенного пункта Периправа в уезде Тулча, где обнаружили фрагменты БПЛА российского происхождения, которые будут изучены согласно законным процедурам, — утверждается в заявлении Минобороны. — В предстоящий период будут проведены поиски в районе населенного пункта Караорман, откуда поступили сигналы о другой возможной зоне падения».
Минобороны уточняет, что зона в районе населенного пункта Периправа и возможная зона падения в районе населенного пункта Караорман «находятся в болотистой местности, вне населенных пунктов, элементам инфраструктуры ущерба нанесено не было».
Накануне Минобороны сообщило, что радары и два поднявшихся в воздух истребителя F-16 ВВС Румынии зафиксировали 8 сентября полет в национальном воздушном пространстве БПЛА, который покинул национальную территорию в направлении Украины. При этом военное ведомство отметило, что не исключена «вероятность наличия зоны инцидента на национальной территории, в ненаселенном районе близ населенного пункта Периправа».
МИД Румынии также выступил с протестом против нарушения воздушного пространства страны.