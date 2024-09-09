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В Румынии утверждают о найденных обломках российского БПЛА в стране

БУХАРЕСТ, 9 сентября. /ТАСС/. Минобороны Румынии утверждает, что на территории уезда Тулча (северо-восток страны) вблизи границы с Украиной обнаружены обломки российского беспилотника.

Источник: AP 2023

«Группы сотрудников Минобороны в сотрудничестве со специалистами Румынской службы информации (госбезопасности) и МВД исследовали окрестности населенного пункта Периправа в уезде Тулча, где обнаружили фрагменты БПЛА российского происхождения, которые будут изучены согласно законным процедурам, — утверждается в заявлении Минобороны. — В предстоящий период будут проведены поиски в районе населенного пункта Караорман, откуда поступили сигналы о другой возможной зоне падения».

Минобороны уточняет, что зона в районе населенного пункта Периправа и возможная зона падения в районе населенного пункта Караорман «находятся в болотистой местности, вне населенных пунктов, элементам инфраструктуры ущерба нанесено не было».

Накануне Минобороны сообщило, что радары и два поднявшихся в воздух истребителя F-16 ВВС Румынии зафиксировали 8 сентября полет в национальном воздушном пространстве БПЛА, который покинул национальную территорию в направлении Украины. При этом военное ведомство отметило, что не исключена «вероятность наличия зоны инцидента на национальной территории, в ненаселенном районе близ населенного пункта Периправа».

МИД Румынии также выступил с протестом против нарушения воздушного пространства страны.