Ваш телефон заражен: воронежский хирург перевел аферистам 2,8 млн рублей

Мужчина обратился в дежурную часть городского отдела полиции № 4 и пояснил, что злоумышленники позвонили ему, представились сотрудниками Социального фонда и выманили номер его СНИЛС. После этого аферисты позвонили снова, уже представившись сотрудниками Росфинмониторинга, и убедили хирурга, что теперь его аккаунт на портале «Госуслуги» взломан и ему надо спасать свои средства. Затем в дело вступил мошенник, представившийся следователем по особо важным делам. В конечном итоге доктор сначала зачислил на виртуальную карту 1,4 млн рублей своих собственных денег, а затем оформил несколько кредитов и зачислил еще 1,4 млн рублей.