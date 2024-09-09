Ваш телефон заражен: воронежский хирург перевел аферистам 2,8 млн рублей

Воронежский хирург перевел мошенникам 2,8 млн рублей. Злоумышленники убедили доктора, что его старый кнопочный телефон заражен, поэтому ему нужно купить смартфон. Когда мужчина связался с аферистами с нового телефона и новой сим-карты, они убедили его установить программу для оплаты покупок и зарегистрировать там виртуальную карту, куда хирург и перечислял деньги, чтобы якобы спасти их. Свидетелем одного из разговоров с мошенниками стала супруга доктора, которая убедила его обратиться в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в понедельник, 9 сентября.
Мужчина обратился в дежурную часть городского отдела полиции № 4 и пояснил, что злоумышленники позвонили ему, представились сотрудниками Социального фонда и выманили номер его СНИЛС. После этого аферисты позвонили снова, уже представившись сотрудниками Росфинмониторинга, и убедили хирурга, что теперь его аккаунт на портале «Госуслуги» взломан и ему надо спасать свои средства. Затем в дело вступил мошенник, представившийся следователем по особо важным делам. В конечном итоге доктор сначала зачислил на виртуальную карту 1,4 млн рублей своих собственных денег, а затем оформил несколько кредитов и зачислил еще 1,4 млн рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье — десять лет лишения свободы. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что 69-летний воронежский пенсионер перевел мошенникам 3,2 млн рублей, которые собирал в течение 20 лет. Мужчине позвонил якобы правоохранитель и сообщил, что аферисты получили доступ к его счетам и пытаются похитить с них деньги «на финансирование терроризма». Чтобы не стать фигурантом уголовного дела о госизмене, воронежцу надо было перевести деньги на «безопасный счет».