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Из-за полигона ТБО в Барсуковке возбудили уголовное дело

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудил уголовное дело по информации о нарушении природоохранного законодательства в поселке Барсуковка Калининградской области.

Источник: Kaliningradnews

Полигон твёрдых бытовых отходов регулярно сбрасывает фильтрат в водоёмы и выбрасывает токсичные вещества в атмосферу.

Жители близлежащих населенных пунктов страдают от неприятного запаха и ухудшения состояния здоровья. Многочисленные обращения в различные структуры не привели к результатам. Ситуация получила распространение в СМИ, и Бастрыкин поручил представить доклад по этому вопросу.

В СУ СК России по Калининградской области проводится процессуальная проверка по данному факту. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.