Из-за полигона ТБО в Барсуковке возбудили уголовное дело

Жители близлежащих населенных пунктов страдают от неприятного запаха и ухудшения состояния здоровья. Многочисленные обращения в различные структуры не привели к результатам. Ситуация получила распространение в СМИ, и Бастрыкин поручил представить доклад по этому вопросу.