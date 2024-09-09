Из-за полигона ТБО в Барсуковке возбудили уголовное дело

Полигон твёрдых бытовых отходов регулярно сбрасывает фильтрат в водоёмы и выбрасывает токсичные вещества в атмосферу.
Жители близлежащих населенных пунктов страдают от неприятного запаха и ухудшения состояния здоровья. Многочисленные обращения в различные структуры не привели к результатам. Ситуация получила распространение в СМИ, и Бастрыкин поручил представить доклад по этому вопросу.
В СУ СК России по Калининградской области проводится процессуальная проверка по данному факту. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.