В Латвии заявили, что упавший в субботу дрон прилетел из Белоруссии

«Дрон влетел в Латвию из Белоруссии. <…> Была предоставлена обширная информация от иностранных партнеров по НАТО, и с учетом анализа полученной информации национальные силы обороны пришли к выводу, что летательный аппарат не был намеренно нацелен на Латвию», — сказал Калниньш.
Он уточнил, что «открытой эскалации не отмечено».
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс накануне заявил, что российский военный беспилотник якобы упал на территории Латвии в субботу, власти начали расследование. В МИД республики вызвали временного поверенного в делах России в Риге Дмитрия Касаткина.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что после инцидента усилят противовоздушную оборону на восточной границе.