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В Латвии заявили, что упавший в субботу дрон прилетел из Белоруссии

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Дрон, упавший в Латвии в выходные, прилетел из Белоруссии, заявил командующий латвийской армией Леонид Калниньш на пресс-конференции, которую транслировал портал TVnet.

Источник: Reuters

«Дрон влетел в Латвию из Белоруссии. <…> Была предоставлена ​​обширная информация от иностранных партнеров по НАТО, и с учетом анализа полученной информации национальные силы обороны пришли к выводу, что летательный аппарат не был намеренно нацелен на Латвию», — сказал Калниньш.

Он уточнил, что «открытой эскалации не отмечено».

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс накануне заявил, что российский военный беспилотник якобы упал на территории Латвии в субботу, власти начали расследование. В МИД республики вызвали временного поверенного в делах России в Риге Дмитрия Касаткина.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что после инцидента усилят противовоздушную оборону на восточной границе.