В Латвии заявили, что упавший в субботу дрон прилетел из Белоруссии

«Дрон влетел в Латвию из Белоруссии. <…> Была предоставлена ​​обширная информация от иностранных партнеров по НАТО, и с учетом анализа полученной информации национальные силы обороны пришли к выводу, что летательный аппарат не был намеренно нацелен на Латвию», — сказал Калниньш.