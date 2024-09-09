Алаудинов прокомментировал драку с участием чеченцев в Анапе

Потасовка произошла в курортном городе 3 сентября. По словам военного, виновницей драки стала девушка, с которой мужчины захотели познакомиться. В ответ на комплименты она в грубой форме «послала» ухажеров. Другая отдыхающая вслед за этим начала оскорблять чеченский народ и даже обвинила «ахматовцев» в том, что они «бегут толпами» от украинских военных. Алаудинов подчеркнул, что следствие намерено избрать обоим фигурантам наказание в виде заключения под стражу из-за их национальности.