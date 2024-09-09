В приграничье Сумской области объявили обязательную эвакуацию

В трех населенных пунктах Шосткинского района Сумской области — городе Глухове, поселке Эсмань и поселке городского типа Свесса — объявлена обязательная эвакуация, сообщает областная военная администрация (ОВА).



«Основные вопросы первого этапа обсудили на выездном заседании координационного штаба по эвакуации», — говорится в сообщении в телеграм-канале.



Эти населенные пункты находятся примерно в 10 км от украинско-российской границы. В Глухове к началу 2022 года проживало около 30 тыс. человек, по данным на 2020 год в Свессе жили примерно 5,8 тыс. человек, а в Эсмани — около 1,3 тыс.



О том, что из Глухова и Глуховской общины будут эвакуировать жителей, глава ОВА Владимир Артюх рассказал 4 сентября. Украинские власти сообщали об участившихся обстрелах и повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Сумской области, связывая это с проводимой в Курской области операцией ВСУ.



Минобороны России отчитывалось об ударах по военным объектам и резервам ВСУ в Сумской области. В частности, ведомство доложило об уничтожении пунктов управления и складов с боеприпасами ВСУ в районе города Глухова.



В 2023 году в Сумской области была объявлена плановая эвакуация для пятикилометровой зоны возле границы с Россией, куда входило 115 населенных пунктов. В мае этого года зону эвакуации расширили до 10 км. На следующий день после начала операции ВСУ в Курской области, 7 августа, обязательную эвакуацию объявили в 23 населенных пунктах.



Через неделю глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что первоочередной эвакуации подлежат жители 183 населенных пунктов Сумской области. По его словам, к 16 августа свои дома уже покинули 21 тыс. человек. 13 августа Генштаб ВСУ ограничил перемещение граждан в приграничной 20-километровой зоне: туда пускают только по украинским паспортам с отметкой о регистрации в этом районе.



В Курской области объявлены режимы ЧС федерального значения и КТО. Из приграничных районов организован вывоз жителей. К 22 августа оттуда выехали 133 тыс. человек, остались еще 20 тыс., говорил губернатор Алексей Смирнов. 12 августа он доложил, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где остались примерно 2 тыс. человек.