Названа предварительная причина крушения самолета-амфибии «Алекс-251»

Самолет-амфибия «Алекс-251» разбился в понедельник под подмосковной Рузой. В результате ЧП оба пилота погибли. На земле жертв и разрушений нет. Самолет принадлежал аэроклубу «Ватулино» и упал рядом с аэродромом.