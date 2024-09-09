Названа предварительная причина крушения самолета-амфибии «Алекс-251»

«Наиболее вероятная версия — отказ систем самолета», — сказал собеседник агентства.
По его словам, этот самолет является единственным экземпляром с бортовым номером RA1240G. «Именно эта машина и потерпела крушение», — пояснил он.
Собеседник также отметил, что самолетом управлял опытный летчик, и так как самолет упал сразу после взлета, ошибка пилотирования маловероятна.
Самолет-амфибия «Алекс-251» разбился в понедельник под подмосковной Рузой. В результате ЧП оба пилота погибли. На земле жертв и разрушений нет. Самолет принадлежал аэроклубу «Ватулино» и упал рядом с аэродромом.