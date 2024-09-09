Олбани
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа предварительная причина крушения самолета-амфибии «Алекс-251»

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Отказ агрегатов самолета считается наиболее вероятной версией крушения самолета-амфибии «Алекс-251» в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Источник: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

«Наиболее вероятная версия — отказ систем самолета», — сказал собеседник агентства.

По его словам, этот самолет является единственным экземпляром с бортовым номером RA1240G. «Именно эта машина и потерпела крушение», — пояснил он.

Собеседник также отметил, что самолетом управлял опытный летчик, и так как самолет упал сразу после взлета, ошибка пилотирования маловероятна.

Самолет-амфибия «Алекс-251» разбился в понедельник под подмосковной Рузой. В результате ЧП оба пилота погибли. На земле жертв и разрушений нет. Самолет принадлежал аэроклубу «Ватулино» и упал рядом с аэродромом.