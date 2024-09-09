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Польские десантники повисли на проводах вместо высадки в пустыне

Польские десантники повисли на проводах вместо высадки в пустыне из-за погодных условий. Об этом сообщает RMF24.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, солдаты 2-го разведывательного полка должны были отработать высадку в Блендовской пустыне в южной части страны. Однако из-за сильного ветра группу из 12 парашютистов отнесло на несколько сотен метров на северо-запад.

Из-за особенностей парашютов десантники вместо пустыни приземлились в населенном пункте Хехло и повисли на линиях электропередач. «Возможности управления этим типом парашюта ограничены — он открывается автоматически при выходе из самолета», — рассказал радиостанции один из офицеров.

Ранее оперативный командующий родов Вооруженных сил (ВС) Польши Мачей Клиш признал, что военные 10 дней искали не залетавший в страну беспилотник.