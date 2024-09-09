Число пострадавших при обстреле белгородского села Грузское возросло до трех

«У одной пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второй — минно-взрывная травма и осколочное ранение бедра. После оказания необходимой помощи они будут переведены в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков в Telegram-канале.
Как сообщал губернатор, обстрел села Грузское велся из РСЗО. Оказались повреждены четыре частных домовладения: выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. В одном из домов была повреждена газовая труба, аварийные службы устранили утечку газа.