Число пострадавших при обстреле белгородского села Грузское возросло до трех

«У одной пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второй — минно-взрывная травма и осколочное ранение бедра. После оказания необходимой помощи они будут переведены в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков в Telegram-канале.