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Число пострадавших при обстреле белгородского села Грузское возросло до трех

После обстрела села Грузское Борисовского района Белгородской области в больницу обратились две женщины с травмами. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал о ранении женщине, получившей контузию в результате атаки.

Источник: РИА "Новости"

«У одной пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второй — минно-взрывная травма и осколочное ранение бедра. После оказания необходимой помощи они будут переведены в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков в Telegram-канале.

Как сообщал губернатор, обстрел села Грузское велся из РСЗО. Оказались повреждены четыре частных домовладения: выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. В одном из домов была повреждена газовая труба, аварийные службы устранили утечку газа.