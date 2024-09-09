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ABC: Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Кинопродюсер Харви Вайнштейн был срочно направлен из нью-йоркской тюрьмы на острове Райкерс в больницу «Бельвью» после жалоб на боли в груди, сообщает телеканал ABC.

Источник: РИА "Новости"

По его сведениям, 72-летнему Вайнштейну проведут операцию на сердце.

Кинопродюсер, указывает телеканал, должен был на этой неделе явиться в суд Нью-Йорка для участия в слушаниях по новым обвинениям в насильственных действиях сексуального характера.

Вайнштейн, получивший всемирную известность, в частности, благодаря фильмам «Английский пациент» (The English Patient, 1996), «Влюбленный Шекспир» (Shakespeare in Love, 1998) и «Город грехов» (Sin City, 2005), в 2020 году был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании.

В апреле вышестоящий суд в Нью-Йорке после апелляции со стороны защиты Вайнштейна отменил вынесенный в его отношении 23-летний тюремный приговор. Тем не менее продюсер продолжает оставаться в тюрьме в связи с решением суда Лос-Анджелеса, которое он также пытается оспорить.

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