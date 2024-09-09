ABC: Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали

Вайнштейн, получивший всемирную известность, в частности, благодаря фильмам «Английский пациент» (The English Patient, 1996), «Влюбленный Шекспир» (Shakespeare in Love, 1998) и «Город грехов» (Sin City, 2005), в 2020 году был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании.