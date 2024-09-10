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Над Брянской областью уничтожены три беспилотника

Источник: РИА "Новости"

Брянская область подверглась атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, в небе над регионом средствами противовоздушной обороны были уничтожены три беспилотника самолетного типа.

Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы. «Пострадавших и разрушений нет», — написал господин Богомаз в Telegram.

В последний раз об атаке беспилотников Александр Богомаз сообщал 5 сентября. Тогда в небе над регионом были уничтожены три БПЛА. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.