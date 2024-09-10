Белоусов поздравил военных, освобождавших Новогродовку и Мемрик в ДНР

В телеграмме отмечается, что с первых дней СВО личный состав бригады с честью и доблестью ведет упорные бои с неонацистами на различных направлениях, а сегодня бригада успешно решает боевые задачи в составе группировки войск «Центр», уничтожая врага на Красноармейском направлении.