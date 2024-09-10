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Белоусов поздравил военных, освобождавших Новогродовку и Мемрик в ДНР

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов направил телеграммы российским бойцам, которые освобождали населенные пункты Новогродовка и Мемрик в ДНР, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением от врага населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики», — рассказали в ведомстве.

В телеграмме отмечается, что с первых дней СВО личный состав бригады с честью и доблестью ведет упорные бои с неонацистами на различных направлениях, а сегодня бригада успешно решает боевые задачи в составе группировки войск «Центр», уничтожая врага на Красноармейском направлении.

Белоусов также направил поздравления командованию и личному составу 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка в связи с освобождением населенного пункта Мемрик.

«Сегодня, уничтожая врага на Красноармейском направлении, своей отвагой, упорством и воинским мастерством воинская часть доказывает, что полк по праву носит почетное наименование “гвардейский”, — сказано в телеграмме.

Кроме того, Белоусов поздравил командование и личный состав 1435-го мотострелкового полка (штурмового) с освобождением от врага Новогродовки, поблагодарив за успешное выполнение боевых задач.

Об освобождении подразделениями группировки войск «Центр» Новогродовки министерство сообщило 8 сентября, а об освобождении Мемрика — 9 сентября.