Умер озвучивший Дарта Вейдера актер Джеймс Эрл Джонс

Помимо «Звездных войн» актер известен съемками в фильме Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу» (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1963), «Конан-Варвар» (Conan the Barbarian, 1982), «Соммерсби» (Sommersby, 1993), а также он озвучивал Льва Муфасу в «Короле льве» (The Lion King, 1994) и «Корольве льве 2: Гордость Симбы» (The Lion King II: Simba’s Pride, 1998).