Умер озвучивший Дарта Вейдера актер Джеймс Эрл Джонс

Джонс был номинирован на «Оскар» в 1971 за роль в фильме «Большая белая надежда» (The Great White Hope, 1970). В 2012 году он получил почетный «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Актер также является обладателем «Золотого глобуса», двух «Эмми» и премии «Тони».