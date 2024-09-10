Роковая встреча: Житель Ростовской области убил бывшую одноклассницу за отказ встречаться спустя 20 лет

Знакомые пары вспоминают, что оба жили в одном селе под Ростовом и учились в одной и той же школе. Но корпевшая с юных лет над учебниками Светлана смогла уехать из деревни в город и крепко встать на ноги. А пока она делал карьеру, Максим заработал две судимости — за разбой и избиение человека.