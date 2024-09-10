Роковая встреча: Житель Ростовской области убил бывшую одноклассницу за отказ встречаться спустя 20 лет

Новошахтинск Ростовской области этой весной потрясло убийство местной предпринимательницы. Следствие считает, что 39-летняя Светлана стала жертвой нападения ревнивого бывшего.
По версии правоохранителей, 41-летний Максим пришел в магазин, которым владела женщина, и нанес ей около десяти ударов ножом. Свидетелем убийства стала мать жертвы.
А после расправы мужчина открыл свою страницу в соцсетях и оставил в графе «статус» недвусмысленное сообщение: «Да простят меня все святые и родные. Карма будет жестока».
«ЗЛОПОЛУЧНАЯ ВСТРЕЧА ОДНОКЛАССНИКОВ».
История Максима и Светланы начиналась, как считала сама женщина, очень романтично. Она — успешная предпринимательница, владелица магазина строительных материалов. У Максима социальный статус был не столь высоким: он трудился таксистом. Зато мужской харизмы — хоть отбавляй: высокий, плечистый, руки — от плеч до запястий в татуировках.
Знакомые пары вспоминают, что оба жили в одном селе под Ростовом и учились в одной и той же школе. Но корпевшая с юных лет над учебниками Светлана смогла уехать из деревни в город и крепко встать на ноги. А пока она делал карьеру, Максим заработал две судимости — за разбой и избиение человека.
— После школы оба не виделись и не общались лет двадцать. А потом случилась та злополучная встреча одноклассников. В ресторане Максим и Светлана разговорились. Он просто не отходил от нее, — рассказывает их общий знакомый.
«ВЫДУМЫВАЛ КАКИХ-ТО МИФИЧЕСКИХ СОПЕРНИКОВ».
Светлана, которая много лет была в разводе, благосклонно отнеслась к знакам внимания. Впрочем, как и к последовавшим после ухаживаниям. В «конфетно-букетный» период Максим очаровал не только невесту, но и ее мать. Позже на суде женщина скажет, что кавалер дочери производил хорошее впечатление.
С совместным проживанием решили не тянуть. Собрав небольшой чемодан, Максим переехал к Светлане. И на этом идиллия закончилась. Сожители начали ссориться. Причина чаще всего была одна — мужчина ревновал женщину.
— Причем, выдумывал каких-то мифических соперников. Хотя Светлана была ему верна, а после расставания ни с кем так и не сошлась.
В итоге женщина попросила мужчину уйти из ее квартиры.
НОЧЕВАЛ ПОД ЕЕ ПОДЪЕЗДОМ.
Но отношения были окончены только в представлении Светланы. Максим надеялся все вернуть.
— Он просто преследовал ее. Забрасывал сообщениями, названивал. Часто — следил за Светой. А пару раз даже ночевал под ее подъездом.
Устав от такой навязчивости, женщина даже продала квартиру и переехала жить к маме. Но и это не особо помогло. Накануне преступления, считает следствие, Максим в сотый раз попросил бывшую о встрече. Светлана отказалась, сославшись на недомогание.
Тогда на следующий день Максим сам заявился в магазин к хозяйке. Поскольку Светлана не любила сидеть без дела, то сама часто продавала товар. И в этом ей помогала мама.
— В павильоне в тот момент был покупатель. Максим дождался, когда человек уйдет, и на почве ревности устроил скандал, а потом набросился на Светлану с ножом.
СКОНЧАЛАСЬ В БОЛЬНИЦЕ.
Мама несчастной пыталась остановить ревнивца, но силы оказались неравны. Подозреваемый ударил ее дочь ножом около десяти раз.
— С полученными телесными повреждениями женщина была доставлена в больницу, где и скончалась, — прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.
На мужчину завели дело по статье «Убийство» и поместили его под стражу.
— Прокуратура Новошахтинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.
Если в суде признают вину дончанина, то он может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.