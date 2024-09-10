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Роковая встреча: Житель Ростовской области убил бывшую одноклассницу за отказ встречаться спустя 20 лет

Под Ростовом владелицу бизнеса бывший жених убил за отказ возобновить роман.

Источник: Комсомольская правда

Новошахтинск Ростовской области этой весной потрясло убийство местной предпринимательницы. Следствие считает, что 39-летняя Светлана стала жертвой нападения ревнивого бывшего.

По версии правоохранителей, 41-летний Максим пришел в магазин, которым владела женщина, и нанес ей около десяти ударов ножом. Свидетелем убийства стала мать жертвы.

А после расправы мужчина открыл свою страницу в соцсетях и оставил в графе «статус» недвусмысленное сообщение: «Да простят меня все святые и родные. Карма будет жестока».

«ЗЛОПОЛУЧНАЯ ВСТРЕЧА ОДНОКЛАССНИКОВ».

История Максима и Светланы начиналась, как считала сама женщина, очень романтично. Она — успешная предпринимательница, владелица магазина строительных материалов. У Максима социальный статус был не столь высоким: он трудился таксистом. Зато мужской харизмы — хоть отбавляй: высокий, плечистый, руки — от плеч до запястий в татуировках.

Знакомые пары вспоминают, что оба жили в одном селе под Ростовом и учились в одной и той же школе. Но корпевшая с юных лет над учебниками Светлана смогла уехать из деревни в город и крепко встать на ноги. А пока она делал карьеру, Максим заработал две судимости — за разбой и избиение человека.

— После школы оба не виделись и не общались лет двадцать. А потом случилась та злополучная встреча одноклассников. В ресторане Максим и Светлана разговорились. Он просто не отходил от нее, — рассказывает их общий знакомый.

«ВЫДУМЫВАЛ КАКИХ-ТО МИФИЧЕСКИХ СОПЕРНИКОВ».

Светлана, которая много лет была в разводе, благосклонно отнеслась к знакам внимания. Впрочем, как и к последовавшим после ухаживаниям. В «конфетно-букетный» период Максим очаровал не только невесту, но и ее мать. Позже на суде женщина скажет, что кавалер дочери производил хорошее впечатление.

С совместным проживанием решили не тянуть. Собрав небольшой чемодан, Максим переехал к Светлане. И на этом идиллия закончилась. Сожители начали ссориться. Причина чаще всего была одна — мужчина ревновал женщину.

— Причем, выдумывал каких-то мифических соперников. Хотя Светлана была ему верна, а после расставания ни с кем так и не сошлась.

В итоге женщина попросила мужчину уйти из ее квартиры.

На время следствия подозреваемого поместили в СИЗО Иван МАКЕЕВ

НОЧЕВАЛ ПОД ЕЕ ПОДЪЕЗДОМ.

Но отношения были окончены только в представлении Светланы. Максим надеялся все вернуть.

— Он просто преследовал ее. Забрасывал сообщениями, названивал. Часто — следил за Светой. А пару раз даже ночевал под ее подъездом.

Устав от такой навязчивости, женщина даже продала квартиру и переехала жить к маме. Но и это не особо помогло. Накануне преступления, считает следствие, Максим в сотый раз попросил бывшую о встрече. Светлана отказалась, сославшись на недомогание.

Тогда на следующий день Максим сам заявился в магазин к хозяйке. Поскольку Светлана не любила сидеть без дела, то сама часто продавала товар. И в этом ей помогала мама.

— В павильоне в тот момент был покупатель. Максим дождался, когда человек уйдет, и на почве ревности устроил скандал, а потом набросился на Светлану с ножом.

СКОНЧАЛАСЬ В БОЛЬНИЦЕ.

Мама несчастной пыталась остановить ревнивца, но силы оказались неравны. Подозреваемый ударил ее дочь ножом около десяти раз.

— С полученными телесными повреждениями женщина была доставлена в больницу, где и скончалась, — прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.

На мужчину завели дело по статье «Убийство» и поместили его под стражу.

— Прокуратура Новошахтинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Если в суде признают вину дончанина, то он может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.