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Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении 21 БПЛА над регионом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 беспилотник над территорией Брянской области. Об этом 10 сентября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: РИА "Новости"

Богомаз уточнил, что в результате нет пострадавших и разрушений, а на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее, 9 сентября, Богомаз сообщал об уничтожении трех беспилотников над Брянской областью.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года президентом России Владимиром Путиным. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.