У арестованного за взятку московского военкома нашли дорогую недвижимость

«Тригилев имеет действующий заграничный паспорт, в собственности находятся дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества», — сказано в документах.
Согласно документам, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а так же врач-терапевт по фамилии Аксенова, действуя в составе организованной группы, при посредничестве некоей Семеновой получили от трех человек в качестве взятки денежные средства за установление и подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы в Вооруженных силах РФ по состоянию здоровья.
Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки. Замоскворецкий райсуд арестовал его в начале июля. Обвиняемому грозит от семи до 12 лет лишения свободы.