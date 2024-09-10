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У арестованного за взятку московского военкома нашли дорогую недвижимость

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Следствие обнаружило дорогостоящие объекты недвижимости в собственности у арестованного за получения взятки военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Тригилев имеет действующий заграничный паспорт, в собственности находятся дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества», — сказано в документах.

Согласно документам, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а так же врач-терапевт по фамилии Аксенова, действуя в составе организованной группы, при посредничестве некоей Семеновой получили от трех человек в качестве взятки денежные средства за установление и подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы в Вооруженных силах РФ по состоянию здоровья.

Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки. Замоскворецкий райсуд арестовал его в начале июля. Обвиняемому грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

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